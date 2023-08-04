ОФИЦИАЛЬНО. Молодой форвард перешел из Шахтера в Александрию

Украинский форвард Владислав Погорелый перешел из донецкого «Шахтера» в «Александрию».

Нападающий подписал контракт с «Александрией» сроком действия на три сезона, до 31 мая 2026 года.

Владислав является воспитанником винницкого футбола. В ДЮФЛ дебютировал в 2014 году в составе винницкой «Нивы» U-14. В начале сентября 2017 перебрался в академию «Шахтера».

В сезоне 2019/20 годов выступал за команду U-17 в ДЮФЛУ и команду U-19 «Шахтера» в юношеском чемпионате Украины. В сезоне 2020/21 провел 6 поединков в последнем розыгрыше молодежного чемпионата Украины. В дальнейшем в официальных соревнованиях за «горняков» выступал в юношеском чемпионате Украины. Также защищал цвета «Шахтера» в Юношеской лиге УЕФА.

Владислав выступал за клубы «Шахтер» (Донецк) и «Заря» (Луганск). Неоднократно вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.