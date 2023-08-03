Александрия подпишет молодого форварда Шахтера

19-летний форвард Владислав Погорелый, чей контракт принадлежит «Шахтеру», последнее время тренируется с «Александрией».

Сообщается, что клубы сейчас между собой решают, будет это аренды или полноценный трансфер. Контракт игрока завершается летом 2024 года.

Ранее Погорелый выступал за юношескую команду «Шахтера», а также забил 1 гол в 11-ти матчах за «Зарю».