Украина. Премьер лига03 августа 2023, 17:47 | Обновлено 03 августа 2023, 17:58
216
0
Александрия подпишет молодого форварда Шахтера
Вячеслав Погорелый получит шанс в команде Ротаня
03 августа 2023, 17:47 | Обновлено 03 августа 2023, 17:58
216
0
19-летний форвард Владислав Погорелый, чей контракт принадлежит «Шахтеру», последнее время тренируется с «Александрией».
Сообщается, что клубы сейчас между собой решают, будет это аренды или полноценный трансфер. Контракт игрока завершается летом 2024 года.
Ранее Погорелый выступал за юношескую команду «Шахтера», а также забил 1 гол в 11-ти матчах за «Зарю».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 августа 2023, 22:43 31
Элина пробилась в 1/4 финала соревнований в Вашингтоне
Футбол | 03 августа 2023, 15:12 0
Команда пока не полностью укомплектована
Футбол | 02.08.2023, 18:41
Футбол | 03.08.2023, 17:11
Футбол | 03.08.2023, 05:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.08.2023, 14:31 25
02.08.2023, 09:00 1
03.08.2023, 10:48 3
02.08.2023, 00:34
01.08.2023, 22:23 21
01.08.2023, 22:29 40
02.08.2023, 17:20 12
01.08.2023, 18:45 10