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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 17:47 | Обновлено 03 августа 2023, 17:58
216
0

Александрия подпишет молодого форварда Шахтера

Вячеслав Погорелый получит шанс в команде Ротаня

03 августа 2023, 17:47 | Обновлено 03 августа 2023, 17:58
216
0
Александрия подпишет молодого форварда Шахтера
ФК Шахтер Вячеслав Погорелый

19-летний форвард Владислав Погорелый, чей контракт принадлежит «Шахтеру», последнее время тренируется с «Александрией».

Сообщается, что клубы сейчас между собой решают, будет это аренды или полноценный трансфер. Контракт игрока завершается летом 2024 года.

Ранее Погорелый выступал за юношескую команду «Шахтера», а также забил 1 гол в 11-ти матчах за «Зарю».

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Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом
Владислав Погорелый Шахтер Донецк Александрия трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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