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Украина. Премьер лига04 августа 2023, 23:05 | Обновлено 04 августа 2023, 23:17
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Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 августа в 19:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги
04 августа 2023, 23:05 | Обновлено 04 августа 2023, 23:17
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В субботу, 5 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 19:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
Александрия - Металлист 1925. Онлайн-трансляция. LIVE
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