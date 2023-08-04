В субботу, 5 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Александрия - Металлист 1925. Онлайн-трансляция. LIVE