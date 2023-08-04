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Чемпионат Украины
Александрия
05.08.2023 19:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 23:05 | Обновлено 04 августа 2023, 23:17
102
0

Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 августа в 19:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 августа 2023, 23:05 | Обновлено 04 августа 2023, 23:17
102
0
Александрия – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 5 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Металлист 1925». Игра пройдет в Александрии на стадионе «Ника». Начало в 19:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Александрия» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Металлист 1925»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

Александрия - Металлист 1925. Онлайн-трансляция. LIVE

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Металлист 1925 Александрия - Металлист 1925 смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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