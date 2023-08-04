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  4. Максим ДЯЧУК: «На Оболони было тяжелое поле. И я вообще не люблю жару»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 21:43 | Обновлено 04 августа 2023, 21:53
531
0

Максим ДЯЧУК: «На Оболони было тяжелое поле. И я вообще не люблю жару»

Центральный защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Оболонью»

04 августа 2023, 21:43 | Обновлено 04 августа 2023, 21:53
531
0
Максим ДЯЧУК: «На Оболони было тяжелое поле. И я вообще не люблю жару»
ФК Динамо. Максим Дячук

Центральный защитник «Динамо» Максим Дячук прокомментировал победный матч команды во 2-м туре УПЛ против «Оболони» (4:2):

– Какие впечатления от сегодняшнего матча? Все ли удалось выполнить из задуманного?

– Был тяжелый матч. Могу похвалить команду соперников, они очень хорошо сыграли, придерживались своей тактики. При этом было тяжелое поле, и не все задуманное нами удалось воплотить в игре.

– Как было играть при такой жаре?

– Скажу по себе – было очень тяжело. Вообще не люблю жару.

– Ожидали ли от «Оболони» такого сопротивления?

– Ожидали, что будет трудная игра. Это киевское дерби, и я знал, что они будут отчаянно бороться.

– «Оболонь» – дебютанты Премьер-лиги. Как можно оценить их потенциал?

– Хорошая команда. Они в первом туре сыграли вничью с «Колосом», с нами показали хорошую игру. Так что могу пожелать им только удачи в дальнейшем.

– Далее матч Лиги конференций. Смотрели ли уже матчи «Ариса»?

– Да, смотрел оба матча греческой команды на предыдущей стадии, немного анализировал соперника.

– Чего ожидаете от игры соперника?

– Мы еще будем вместе с тренерским штабом просматривать матчи, и нам укажут на сильные и слабые качества соперника.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо Максим Дячук
Источник ФК Динамо Киев
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