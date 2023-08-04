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  4. Вашингтон. Сестры Киченок вылетели в полуфинале в паре
WTA
04 августа 2023, 20:59 |
418
0

Вашингтон. Сестры Киченок вылетели в полуфинале в паре

Украинки не сумели пробиться в финал

04 августа 2023, 20:59 |
418
0
Вашингтон. Сестры Киченок вылетели в полуфинале в паре

Сестры Людмила и Надежда Киченок вылетели с хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США) в парном разряде на стадии полуфинала.

Украинки в двух сетах проиграли дуэт Лаура Зигемунд/Вера Звонарева. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

1/2 финала, парный разряд

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:1, 6:3

Ранее в четвертьфинале сестры Киченок обыграли японско-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария.

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Вашингтон Вера Звонарева Лаура Зигемунд
Источник Sport.ua
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