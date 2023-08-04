WTA04 августа 2023, 20:59 |
418
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Вашингтон. Сестры Киченок вылетели в полуфинале в паре
Украинки не сумели пробиться в финал
04 августа 2023, 20:59 |
418
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Сестры Людмила и Надежда Киченок вылетели с хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США) в парном разряде на стадии полуфинала.
Украинки в двух сетах проиграли дуэт Лаура Зигемунд/Вера Звонарева. Матч продолжался 1 час и 7 минут.
1/2 финала, парный разряд
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:1, 6:3
Ранее в четвертьфинале сестры Киченок обыграли японско-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария.
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