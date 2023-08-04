Вашингтон. Сестры Киченок вылетели в полуфинале в паре

Сестры Людмила и Надежда Киченок вылетели с хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США) в парном разряде на стадии полуфинала.

Украинки в двух сетах проиграли дуэт Лаура Зигемунд/Вера Звонарева. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

1/2 финала, парный разряд

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:1, 6:3

Ранее в четвертьфинале сестры Киченок обыграли японско-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария.