Вашингтон. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре

Украинские теннисистки, сестры Людмила и Надежда Киченок, вышли в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

В четвертьфинале они в двух сетах обыграли японского-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария. Матч продолжался 1 час и 31 минута.

1/4 финала. Парный разряд

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Макото Ниномия/Сабрина Сантамария – 7:6 (2), 6:3

В полуфинале сестры Киченок сыграют с победителем матча Николь Мелихар/Эллен Перес – Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.

Ранее в 1/8 финала сестры Киченок обыграли дуэт Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).