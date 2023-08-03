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WTA
03 августа 2023, 21:04 | Обновлено 03 августа 2023, 21:05
169
0

Вашингтон. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре

Украинки обыграли дуэт Ниномия/Сантамария

03 августа 2023, 21:04 | Обновлено 03 августа 2023, 21:05
169
0
Вашингтон. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре

Украинские теннисистки, сестры Людмила и Надежда Киченок, вышли в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

В четвертьфинале они в двух сетах обыграли японского-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария. Матч продолжался 1 час и 31 минута.

1/4 финала. Парный разряд

Людмила Киченок/Надежда Киченок – Макото Ниномия/Сабрина Сантамария – 7:6 (2), 6:3

В полуфинале сестры Киченок сыграют с победителем матча Николь Мелихар/Эллен Перес – Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.

Ранее в 1/8 финала сестры Киченок обыграли дуэт Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).

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Людмила Киченок Надежда Киченок Макото Ниномия Сабрина Сантамария WTA Вашингтон
Источник Sport.ua
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