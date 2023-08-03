Вашингтон. Сестры Киченок вышли в полуфинал в паре
Украинки обыграли дуэт Ниномия/Сантамария
Украинские теннисистки, сестры Людмила и Надежда Киченок, вышли в полуфинал хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).
В четвертьфинале они в двух сетах обыграли японского-американский дуэт Макото Ниномия/Сабрина Сантамария. Матч продолжался 1 час и 31 минута.
1/4 финала. Парный разряд
Людмила Киченок/Надежда Киченок – Макото Ниномия/Сабрина Сантамария – 7:6 (2), 6:3
В полуфинале сестры Киченок сыграют с победителем матча Николь Мелихар/Эллен Перес – Лаура Зигемунд/Вера Звонарева.
Ранее в 1/8 финала сестры Киченок обыграли дуэт Мию Като (Япония)/Алдила Сутджиади (Индонезия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вячеслав Фридман рассказал, почему процесс затянулся
Бывший главный тренер сборной Украины рассказал о самом важном противостоянии в сборной