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WTA
31 июля 2023, 22:20 | Обновлено 31 июля 2023, 22:39
197
0

1/8 финала позади. Сёстры Киченок обыграли островной дует

Украинки завершили матч победой над японкой и индонезийкой

31 июля 2023, 22:20 | Обновлено 31 июля 2023, 22:39
197
0
1/8 финала позади. Сёстры Киченок обыграли островной дует

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Надежда Киченок вышли в 1/4 финала хардового турнира серии WTA 500 в Вашингтоне (США).

В 1/8 финала украинки одержали победу над Мию Като и Алдилой Сутджиаджи.

Первый сет сёстры смогли выиграть, забрав две подачи соперниц и отдав одну – 6:4. Во второй партии Киченок победили со счётом 6:3, сделав три брейка.

Игра длилась 1 час 13 минут.

WTA 500. Вашингтон (США). 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиаджи (Индонезия) – 6:4, 6:3

Людмила и Надежда Киченок впервые играют вместе в паре с прошлогоднего турнира в Таллине, где украинки выиграли трофей.

В следующей игре украинки сыграют с победительницами матча Данилина / Ейкери и Нгунуе / Паркс.

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WTA Вашингтон Людмила Киченок Надежда Киченок Мию Като Алдила Сутджиади
Источник Sport.ua
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