Владислав ВАНАТ: «Наслаждение от матча с Оболонью неполное»

Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал победу 4:2 над «Оболонью» во втором туре УПЛ:

— Владислав, какие у вас впечатления от этой игры?

— Эмоции положительные, потому что мы победили, но когда создается такое количество моментов у наших ворот... наслаждение от такого результата неполное.

— Насколько влияла погода?

— Очень влияла. Кажется, здесь поле не поливают, поэтому при такой погоде, когда жара, играть очень трудно.

— Что скажете об «Оболони»? Насколько тяжело играть против этой команды?

— Это хорошая команда, желаю им всего наилучшего. Они играли сегодня очень достойно.

— Вскоре «Динамо» встретится в Лиге конференций с «Арисом». Готова ли команда физически выступать на два фронта?

— Думаю, что да, готовы. Тем более, это уже не впервые. Мы готовы.