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  4. Владислав ВАНАТ: «Наслаждение от матча с Оболонью неполное»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 19:32 |
522
0

Владислав ВАНАТ: «Наслаждение от матча с Оболонью неполное»

Форвард «Динамо» – о победе во втором туре УПЛ

04 августа 2023, 19:32 |
522
0
Владислав ВАНАТ: «Наслаждение от матча с Оболонью неполное»
dynamo.kiev.ua. Владислав Ванат

Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал победу 4:2 над «Оболонью» во втором туре УПЛ:

— Владислав, какие у вас впечатления от этой игры?
— Эмоции положительные, потому что мы победили, но когда создается такое количество моментов у наших ворот... наслаждение от такого результата неполное.

— Насколько влияла погода?
— Очень влияла. Кажется, здесь поле не поливают, поэтому при такой погоде, когда жара, играть очень трудно.

— Что скажете об «Оболони»? Насколько тяжело играть против этой команды?
— Это хорошая команда, желаю им всего наилучшего. Они играли сегодня очень достойно.

— Вскоре «Динамо» встретится в Лиге конференций с «Арисом». Готова ли команда физически выступать на два фронта?
— Думаю, что да, готовы. Тем более, это уже не впервые. Мы готовы.

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Динамо Киев Владислав Ванат Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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