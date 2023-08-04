Владислав ВАНАТ: «Наслаждение от матча с Оболонью неполное»
Форвард «Динамо» – о победе во втором туре УПЛ
Форвард «Динамо» Киев Владислав Ванат прокомментировал победу 4:2 над «Оболонью» во втором туре УПЛ:
— Владислав, какие у вас впечатления от этой игры?
— Эмоции положительные, потому что мы победили, но когда создается такое количество моментов у наших ворот... наслаждение от такого результата неполное.
— Насколько влияла погода?
— Очень влияла. Кажется, здесь поле не поливают, поэтому при такой погоде, когда жара, играть очень трудно.
— Что скажете об «Оболони»? Насколько тяжело играть против этой команды?
— Это хорошая команда, желаю им всего наилучшего. Они играли сегодня очень достойно.
— Вскоре «Динамо» встретится в Лиге конференций с «Арисом». Готова ли команда физически выступать на два фронта?
— Думаю, что да, готовы. Тем более, это уже не впервые. Мы готовы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина занимает 14-ю позицию в пятилетнем рейтинге УЕФА
Брайан Риаскос продолжит карьеру в турецкой Суперлиге