Зинченко назвал самого трудного оппонента в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал самых сложных оппонентов, с которыми ему приходилось сталкиваться в АПЛ:

«Мои первые шаги на тренировках против Стерлинга и Сане… Я хотел поскорее забрать мяч, делаю движение – и прощай, они убежали.

Самый сложный оппонент? Думаю, Салах. При всем уважении к другим, к Рияду. Салах – это абсолютно взрывной и неостановимый вингер».