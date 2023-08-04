Англия04 августа 2023, 19:16 |
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Зинченко назвал самого трудного оппонента в АПЛ
Хавбек «Арсенала» выбрал Мохамеда Салаха
04 августа 2023, 19:16 |
982
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Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал самых сложных оппонентов, с которыми ему приходилось сталкиваться в АПЛ:
«Мои первые шаги на тренировках против Стерлинга и Сане… Я хотел поскорее забрать мяч, делаю движение – и прощай, они убежали.
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Самый сложный оппонент? Думаю, Салах. При всем уважении к другим, к Рияду. Салах – это абсолютно взрывной и неостановимый вингер».
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