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  4. Зинченко назвал самого трудного оппонента в АПЛ
Англия
04 августа 2023, 19:16 |
982
0

Зинченко назвал самого трудного оппонента в АПЛ

Хавбек «Арсенала» выбрал Мохамеда Салаха

04 августа 2023, 19:16 |
982
0
Зинченко назвал самого трудного оппонента в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко назвал самых сложных оппонентов, с которыми ему приходилось сталкиваться в АПЛ:

«Мои первые шаги на тренировках против Стерлинга и Сане… Я хотел поскорее забрать мяч, делаю движение – и прощай, они убежали.

Самый сложный оппонент? Думаю, Салах. При всем уважении к другим, к Рияду. Салах – это абсолютно взрывной и неостановимый вингер».

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Источник YouTube
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