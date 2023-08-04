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  4. Тчуамени не нужен Реалу. Им интересуется ряд топ-клубов
Испания
04 августа 2023, 18:56 |
724
0

Тчуамени не нужен Реалу. Им интересуется ряд топ-клубов

Француз может сменить клуб нынешним летом

04 августа 2023, 18:56 |
724
0
Тчуамени не нужен Реалу. Им интересуется ряд топ-клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть «Реал» нынешним летом. По информации Goal.com, «Реалу» 23-летний хавбек сборной Франции не нужен.

Интерес к Тчуамени проявляют ряд европейских топ-клубов, среди которых – «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». На подписании игрока настаивает наставник «Красных дьяволов» Эрик Тен Хаг. Ранее также сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля».

Трансферная стоимость Тчуамени оценивается в 85 миллионов евро.

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Бавария Манчестер Юнайтед трансферы
Источник Goal.com
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