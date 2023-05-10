Ливерпуль хочет подписать Тчуамени
Хавбек «Реала» может продолжить карьеру в АПЛ
«Ливерпуль» хочет во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени. Если не удастся осуществить полноценный трансфер, «Красные» готовы рассмотреть вариант с арендой игрока.
«Красные» уже сообщили «Реалу» о своем намерении подписать Тчуамени. Но ни мадридский клуб, ни сам игрок не проявляют интереса к трансферу.
Тчуамени перешел в «Реал» летом прошлого года из «Монако» летом прошлого года за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 4 ассиста в 44 матчах во всех турнирах.
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