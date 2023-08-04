Ярмоленко оформил первый дубль после возвращения в Динамо

В пятницу, 4 августа, происходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 76-й минуте Андрей Ярмоленко оформил дубль. Назарий Федоривский не достал удар в левый угол после удара с пенальти.

Перед этим, на 73-й минуте, «Оболонь» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Виталий Груша

В первом тайме Ярмоленко также отличился с одиннадцатиметровой отметки, это был его 100-й гол в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 2:4

Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.