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  4. Ярмоленко оформил первый дубль после возвращения в Динамо
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 18:51 | Обновлено 04 августа 2023, 18:52
1638
1

Ярмоленко оформил первый дубль после возвращения в Динамо

Андрей дважды забил «Оболони» с пенальти

04 августа 2023, 18:51 | Обновлено 04 августа 2023, 18:52
1638
1
Ярмоленко оформил первый дубль после возвращения в Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В пятницу, 4 августа, происходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».

На 76-й минуте Андрей Ярмоленко оформил дубль. Назарий Федоривский не достал удар в левый угол после удара с пенальти.

Перед этим, на 73-й минуте, «Оболонь» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Виталий Груша

В первом тайме Ярмоленко также отличился с одиннадцатиметровой отметки, это был его 100-й гол в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 2 тур

«Оболонь» – «Динамо» – 2:4

Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Оболонь - Динамо
Источник Sport.ua
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nick07
якщо зроблять штатним пенальтістом (а швидше всього так і буде), то навіть на рекорди може замахнутись, за один сезон навряд чи, але за 2 сезони може очолити таблицю
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