Ярмоленко оформил первый дубль после возвращения в Динамо
Андрей дважды забил «Оболони» с пенальти
В пятницу, 4 августа, происходит матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором играют киевские «Оболонь» и «Динамо».
На 76-й минуте Андрей Ярмоленко оформил дубль. Назарий Федоривский не достал удар в левый угол после удара с пенальти.
Перед этим, на 73-й минуте, «Оболонь» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Виталий Груша
В первом тайме Ярмоленко также отличился с одиннадцатиметровой отметки, это был его 100-й гол в УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 2 тур
«Оболонь» – «Динамо» – 2:4
Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльский, 45+5.
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