Украина. Премьер лига04 августа 2023, 17:42 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
931
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И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо
Для Андрея это 100-й гол в УПЛ за карьеру
04 августа 2023, 17:42 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
931
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На 32-й минуте Андрей Ярмоленко с пенальти удвоил преимущество «Динамо» в матче второго тура УПЛ против «Оболони» – 2:0.
Для Ярмоленко это первый гол после возвращения в «Динамо». Суммарно это его юбилейный, 100-й гол в УПЛ.
Свой дебютный гол в УПЛ Ярмоленко забил 11 мая 2008 года в матче с «Ворсклой».
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