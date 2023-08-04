И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо

На 32-й минуте Андрей Ярмоленко с пенальти удвоил преимущество «Динамо» в матче второго тура УПЛ против «Оболони» – 2:0.

Для Ярмоленко это первый гол после возвращения в «Динамо». Суммарно это его юбилейный, 100-й гол в УПЛ.

Свой дебютный гол в УПЛ Ярмоленко забил 11 мая 2008 года в матче с «Ворсклой».