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  4. И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 17:42 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
931
0

И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо

Для Андрея это 100-й гол в УПЛ за карьеру

04 августа 2023, 17:42 | Обновлено 04 августа 2023, 18:10
931
0
И сразу юбилей! Ярмоленко забил первый гол после возвращения в Динамо

На 32-й минуте Андрей Ярмоленко с пенальти удвоил преимущество «Динамо» в матче второго тура УПЛ против «Оболони» – 2:0.

Для Ярмоленко это первый гол после возвращения в «Динамо». Суммарно это его юбилейный, 100-й гол в УПЛ.

Свой дебютный гол в УПЛ Ярмоленко забил 11 мая 2008 года в матче с «Ворсклой».

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Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь - Динамо цифры и факты
Источник Sport.ua
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