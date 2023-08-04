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Италия
04 августа 2023, 17:29 |
508
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового капитана команды

Массимильяно Аллегри выбрал Данило

04 августа 2023, 17:29 |
508
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового капитана команды
ФК Ювентус. Данило

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил нового капитана команды. Им стал бразильский защитник Данило. 32-летний бразилец выступает за клуб с 2019 года.

Вице-капитанами команды назначены еще один бразильский защитник, Алекс Сандро, и французский хавбек Адриен Рабьо.

Ранее капитаном «Ювентуса» был Леонардо Бонуччи, однако туринцы хотят избавиться от опытного защитника нынешним летом.

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Ювентус Массимилиано Аллегри Данило Луис да Силва Алекс Сандро Адриен Рабьо Леонардо Бонуччи
Источник ФК Ювентус
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