Италия04 августа 2023, 17:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового капитана команды
Массимильяно Аллегри выбрал Данило
04 августа 2023, 17:29 |
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил нового капитана команды. Им стал бразильский защитник Данило. 32-летний бразилец выступает за клуб с 2019 года.
Вице-капитанами команды назначены еще один бразильский защитник, Алекс Сандро, и французский хавбек Адриен Рабьо.
Ранее капитаном «Ювентуса» был Леонардо Бонуччи, однако туринцы хотят избавиться от опытного защитника нынешним летом.
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