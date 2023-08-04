ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назначил нового капитана команды

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил нового капитана команды. Им стал бразильский защитник Данило. 32-летний бразилец выступает за клуб с 2019 года.

Вице-капитанами команды назначены еще один бразильский защитник, Алекс Сандро, и французский хавбек Адриен Рабьо.

Ранее капитаном «Ювентуса» был Леонардо Бонуччи, однако туринцы хотят избавиться от опытного защитника нынешним летом.