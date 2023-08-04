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  4. КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 17:28 | Обновлено 04 августа 2023, 17:33
653
1

КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча

Аналогичную дисквалификацию получил Владислав Семотюк

04 августа 2023, 17:28 | Обновлено 04 августа 2023, 17:33
653
1
КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
ФК Динамо Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение отстранить футболиста ФК «Динамо» (Киев) Дениса Попова от участия в соревнованиях на два матча.

Отметим, что Попов получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока «Миная» Владимира Одарюка в матче первого тура УПЛ.

Также КДК УАФ отстранил на два матча футболиста ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) Владислава Семотюка за серьезное игровое нарушение в матче с «Александрией». Ранее известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар отметил, что нарушение стало следствием ошибки рефери Ярослава Козика.

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Владислав Семотюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Попов Минай Динамо - Минай КДК УАФ Кривбасс Кривой Рог
Источник Комитет арбитров УАФ
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Lev17.
Тю, та за що там 2 матчі? Нащо так жорстко?
Боротьба , емоції , це те за що ми любимо футбол . 
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