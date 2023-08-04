КДК УАФ отстранил Дениса Попова на два матча
Аналогичную дисквалификацию получил Владислав Семотюк
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение отстранить футболиста ФК «Динамо» (Киев) Дениса Попова от участия в соревнованиях на два матча.
Отметим, что Попов получил прямую красную карточку за грубый фол против игрока «Миная» Владимира Одарюка в матче первого тура УПЛ.
Также КДК УАФ отстранил на два матча футболиста ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) Владислава Семотюка за серьезное игровое нарушение в матче с «Александрией». Ранее известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар отметил, что нарушение стало следствием ошибки рефери Ярослава Козика.
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