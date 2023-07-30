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Украина. Премьер лига
30 июля 2023, 22:35 | Обновлено 30 июля 2023, 22:45
1155
1

СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»

В первом туре УПЛ в семи матчах было показано сразу шесть красных карточек

30 июля 2023, 22:35 | Обновлено 30 июля 2023, 22:45
1155
1
СТУПАР: «В Александрии арбитр Козык совершил результативную ошибку»
УПЛ

В первом туре УПЛ в семи матчах было показано сразу шесть красных карточек.

Известный в прошлом арбитр Мирослав Ступар в комментарии Sport.ua дал свою оценку правомерности этих наказаний:

«Конечно, шесть удалений – это много. Это можно объяснить, с одной стороны, большим желанием футболистов бороться до конца в каждом эпизоде и с другой – техническим браком. На мой взгляд, в поединках «Верес» – «Полесье», «Рух» – «Заря», «Динамо» – «Минай» арбитры действовали согласно букве закона, и удаления были правильными.

А вот в сегодняшнем противостоянии «Александрия» – «Кривбасс» рефери Ярослав Козик в одном игровом эпизоде сначала не заметил фол Бабогло и не назначил в ворота хозяев пенальти. Видимо, именно это и вывело из равновесия криворожца Семотюка, грубо атаковавшего визави. Здесь красная карточка была очевидна, но ее не было бы, если бы был наказан Бабогло. Это результативная ошибка арбитра».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
Самое интересное, что этот судья результативно ошибается не впервые. С другой стороны, и Александрия, ранее, не была замечена в покупке судей, хотя в этой игре судейство, часто, было в одну сторону. Последим за ними дальше.
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