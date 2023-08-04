Тренерс Ариса: «Динамо – сложный соперник с громким именем»

Главный тренер «Ариса» Апостолос Терзис поделился своим мнением по поводу соперника команды в третьем раунде квалификации Лиги конференций, киевского «Динамо»:

«Сложный соперник. Все, что я могу сказать, что это команда с громким именем в своей стране. Она много лет играла на высоком уровне и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. С завтрашнего дня мы займемся изучением «Динамо».

Матчи между «Динамо» и «Арисом» пройдут 10 и 17 августа.