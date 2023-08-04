В субботу, 5 августа, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Поединок пройдет в Александрии на стадионе «Ника» и судить его будет арбитр из Черкасской области Владимир Новохатний. Начало матча в 19.00.

«Александрия» – «Металлист 1925» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и других.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Металлист 1925», за которой следите в украинской версии сайта.