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  4. Андрей ПЯТОВ: «Луческу в Динамо? Я его не понял»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 16:12 |
981
4

Андрей ПЯТОВ: «Луческу в Динамо? Я его не понял»

Легенда «Шахтера» — о своем отношении о переходе Луческу

04 августа 2023, 16:12 |
981
4
Андрей ПЯТОВ: «Луческу в Динамо? Я его не понял»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Легенда «Шахтера» Андрей Пятов, который в воскресенье проведет свой прощальный матч, рассказал о том, как отреагировал на переход Мирчи Луческу в «Динамо» Киев в 2020 году:

«Я тогда сказал, что для меня это то же самое, если бы я перешел в «Динамо». Есть какая-то любовь, ответственность... Это на всю жизнь, когда ты являешься частью такого клуба. Человек сделал для клуба, и клуб для человека очень много, и так уйти... Не знаю, это его выбор, его путь. Для меня это было странно, я его не понял.

Сейчас могу сказать, что нет. Хочу развиваться в «Шахтере». Хочу поднимать сейчас уровень голкиперов, а потом не знаю — может буду помощником, может буду главным, все зависит от меня. Пока я сосредоточен только на «Шахтере», а дальше, в такое время, не можем забегать вперед и говорить, что будет дальше. Пока я в «Шахтере» и с «Шахтером» в сердце».

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Андрей Пятов Шахтер Донецк Мирча Луческу Динамо Киев
Источник Football.ua
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Комментарии 4
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PUMA
Луческу просто выперли с  Шахтёра.Скорее всего думали что старик уже ничего не может.А старик вернулся и в первом же сезоне выиграл чемпионат,и вывел ДК в ЛЧ
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+2
wojsergivan
у отца было три сына два умных третий футболист пятов
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+1
PUMA
Просто Андрюша понял переход Мирчи в зенит,а вот в Динамо не понял 
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0
Burevestnik
Ра @К Иць Ка повернулося в Шахтьор із підтєрскага газпрома, де тренувалось під керівництвом Тим Ощ Ука ? 
не  зрозуміло чого Шахтьор її прийняв...   
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0
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