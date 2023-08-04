Андрей ПЯТОВ: «Луческу в Динамо? Я его не понял»

Легенда «Шахтера» Андрей Пятов, который в воскресенье проведет свой прощальный матч, рассказал о том, как отреагировал на переход Мирчи Луческу в «Динамо» Киев в 2020 году:

«Я тогда сказал, что для меня это то же самое, если бы я перешел в «Динамо». Есть какая-то любовь, ответственность... Это на всю жизнь, когда ты являешься частью такого клуба. Человек сделал для клуба, и клуб для человека очень много, и так уйти... Не знаю, это его выбор, его путь. Для меня это было странно, я его не понял.

Сейчас могу сказать, что нет. Хочу развиваться в «Шахтере». Хочу поднимать сейчас уровень голкиперов, а потом не знаю — может буду помощником, может буду главным, все зависит от меня. Пока я сосредоточен только на «Шахтере», а дальше, в такое время, не можем забегать вперед и говорить, что будет дальше. Пока я в «Шахтере» и с «Шахтером» в сердце».