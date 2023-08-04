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Молодежные турниры
04 августа 2023, 15:20 |
364
0

Сборная Украины U-19 сыграет в товарищеском турнире в Южной Корее

Команда Олега Кузнецова выступит на товарищеском турнире

04 августа 2023, 15:20 |
364
0
Сборная Украины U-19 сыграет в товарищеском турнире в Южной Корее
УАФ

Как стало известно Sport.ua, сборная Украины U-19 сыграет в товарищеском турнире в Южной Корее. Соревнования пройдут в начале сентября во время окна на матчи сборных.

Среди соперников – Южная Корея, Марокко и Вьетнам.

Этот турнир станет подготовкой к первому раунду квалификации на Евро U-19.

Квалификация состоится в ноябре. Среди соперников команды Олега Кузнецова в квалификации – Словакия, Косово и Мальта (хозяин турнира). В элит-раунд выйдут две лучшие команды.

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Источник Sport.ua
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