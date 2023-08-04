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  4. Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину
Испания
04 августа 2023, 14:45 |
899
2

Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину

Предложение не устроило президента «Реала»

04 августа 2023, 14:45 |
899
2
Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Одной из команд, желающих приобрести украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в летнее трансферное окно, является «Вильярреал». Сообщается, что «желтая субмарина» сделала предложение по голкиперу мадридцев, но «сливочные» считают его слишком низким.

По данным источника, «Вильярреал» предложил за Лунина три миллиона евро, а «Реал» хочет как минимум 5 млн евро. Флорентино Перес не стал рассматривать это предложение и сообщил, что клуб не изменит своей позиции.

В настоящее время между двумя клубами ведутся переговоры, стороны надеются достичь соглашения в ближайшие несколько дней.

В «Реале» хотят быть готовыми к тому, что Лунин окончательно покинет клуб, и определились с его возможной заменой. Фаворитом на место украинца считается Давид Сория из «Хетафе», сумма трансфера может составить около 10 млн. евро.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят получить за Лунина 8 миллионов евро.

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Вильярреал Андрей Лунин Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
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Serhii P.
Ну і дурень. Треба продавати за 4 лями, більше за нього ніхто не дасть.
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