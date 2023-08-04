Флорентино Перес отклонил предложение Вильярреала по Лунину

Одной из команд, желающих приобрести украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в летнее трансферное окно, является «Вильярреал». Сообщается, что «желтая субмарина» сделала предложение по голкиперу мадридцев, но «сливочные» считают его слишком низким.

По данным источника, «Вильярреал» предложил за Лунина три миллиона евро, а «Реал» хочет как минимум 5 млн евро. Флорентино Перес не стал рассматривать это предложение и сообщил, что клуб не изменит своей позиции.

В настоящее время между двумя клубами ведутся переговоры, стороны надеются достичь соглашения в ближайшие несколько дней.

В «Реале» хотят быть готовыми к тому, что Лунин окончательно покинет клуб, и определились с его возможной заменой. Фаворитом на место украинца считается Давид Сория из «Хетафе», сумма трансфера может составить около 10 млн. евро.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят получить за Лунина 8 миллионов евро.