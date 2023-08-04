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  4. Андрей ДЕМЧЕНКО: Ворскла играет странно. Нам больше повезло, и мы победили
Лига конференций
04 августа 2023, 11:21 | Обновлено 04 августа 2023, 11:42
1580
4

Андрей ДЕМЧЕНКО: Ворскла играет странно. Нам больше повезло, и мы победили

Наставник «Дилы» прокомментировал победу над «Ворсклой» в квалификации ЛК

04 августа 2023, 11:21 | Обновлено 04 августа 2023, 11:42
1580
4
Андрей ДЕМЧЕНКО: Ворскла играет странно. Нам больше повезло, и мы победили
ФК Дила. Андрей Демченко

Главный тренер грузинской «Дилы» Андрей Демченко прокомментировал победу команды над полтавской «Ворсклой» в ответном матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций:

«Хочу сказать, что мы не будем много веселиться и этим соперника не обидим.

Соперник старался удержать преимущество в 1 гол. По опыту команда, которая играет в защите и старается вести счет, не может полностью закрыть позиции. Человеческий фактор все еще работает – где-то футболист не догоняет, где-то не может действовать так, как нужно.

Нельзя сказать, что на встречу повлиял один эпизод. Мы играли с прессингом всю игру, стараясь не давать сопернику времени подумать и просто вывести мяч вперед. Этим мы возвращали мяч и снижали уверенность соперника в себе. План сработал, мы забивали голы и наши защитники избежали мощных атак.

«Ворскла» играет несколько странно, использует несколько тактических схем и часто производит замены. Также было неожиданностью, что эта команда играет в персональной защите. Такого мы не ожидали в Польше, но мы проанализировали их стиль игры и сыграли лучше.

В конце концов мы использовали в нашу пользу защитную манеру «Ворсклы» – они потратили много сил на единоборства, которые истощали энергию игроков соперника. В польском матче у нас было несколько моментов, но мы не смогли ими воспользоваться. Сегодня мы были готовы к таким моментам, нам больше повезло, и мы победили», – сказал Демченко.

Вчера, 3 августа, полтавчане уступили «Диле» на выезде в ответной игре со счетом 1:3. Первый поединок украинская команда выиграла 2:1. Таким образом, «Ворскла» завершила выступления в еврокубках.

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Андрей Демченко Дила Гори Ворскла Полтава Лига конференций пресс-конференция Дила - Ворскла
Источник ФК Дила
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Перець
Ось де тренер на своєму місці провів аналіз невдалої гри і результат на табло
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+4
Alehandro
"дивно"?.. Як можна стільки помилок зробити у слові "гівняно"?)
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+3
Galex
Ворскла грала:  Ой на Горі дичка, а в ставку водичка.
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+1
vruthiy-112
Сккрипник не зміг налаштувати команду, тому і грали боягузливо...
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+1
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