Андрей ДЕМЧЕНКО: Ворскла играет странно. Нам больше повезло, и мы победили

Главный тренер грузинской «Дилы» Андрей Демченко прокомментировал победу команды над полтавской «Ворсклой» в ответном матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций:

«Хочу сказать, что мы не будем много веселиться и этим соперника не обидим.

Соперник старался удержать преимущество в 1 гол. По опыту команда, которая играет в защите и старается вести счет, не может полностью закрыть позиции. Человеческий фактор все еще работает – где-то футболист не догоняет, где-то не может действовать так, как нужно.

Нельзя сказать, что на встречу повлиял один эпизод. Мы играли с прессингом всю игру, стараясь не давать сопернику времени подумать и просто вывести мяч вперед. Этим мы возвращали мяч и снижали уверенность соперника в себе. План сработал, мы забивали голы и наши защитники избежали мощных атак.

«Ворскла» играет несколько странно, использует несколько тактических схем и часто производит замены. Также было неожиданностью, что эта команда играет в персональной защите. Такого мы не ожидали в Польше, но мы проанализировали их стиль игры и сыграли лучше.

В конце концов мы использовали в нашу пользу защитную манеру «Ворсклы» – они потратили много сил на единоборства, которые истощали энергию игроков соперника. В польском матче у нас было несколько моментов, но мы не смогли ими воспользоваться. Сегодня мы были готовы к таким моментам, нам больше повезло, и мы победили», – сказал Демченко.

Вчера, 3 августа, полтавчане уступили «Диле» на выезде в ответной игре со счетом 1:3. Первый поединок украинская команда выиграла 2:1. Таким образом, «Ворскла» завершила выступления в еврокубках.