Сборная Украины может провести в Чехии домашний матч отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу может домашний матч с командой Северной Македонии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года провести в Чехии.

Сообщается, что в УАФ с таким предложением обратился пражский клуб «Славия». Он якобы готов предоставить украинской команде свой стадион «Фортуна Арена», а также взять на себя все расходы по пребыванию «сине-желтых» в Праге.

Украинская ассоциация футбола якобы имеет вариант по проведению игры с командой Северной Македонии в столице Словакии – Братиславе.

16 июня этого года сборная Украины в Скопье обыграла команду Северной Македонии в матче отбора на Евро-2024 – 3:2. Домашнюю встречу с балканцами украинцы должны провести 14 октября.

Как известна, украинская команда в таблице отборочной группы С занимает 2-е место, имея 6 очков после 3 матчей. Лидирует команда Англии, у которой 12 очков из 12-ти возможных. 9 сентября во Вроцлаве украинцы сыграют с англичанами, а 12 сентября на выезде проведут поединок со сборной Италии (3 место, 3 очка после двух игр).