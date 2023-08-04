4 августа состоится поединок за Суперкубок Нидерландов между клубами «Фейеноорд» и «ПСВ».

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Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Встреча пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция