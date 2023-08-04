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Суперкубок Нидерландов
Фейеноорд
04.08.2023 21:00 - : -
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
04 августа 2023, 10:20 |
78
0

Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка за Суперкубок Нидерландов

04 августа 2023, 10:20 |
78
0
Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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4 августа состоится поединок за Суперкубок Нидерландов между клубами «Фейеноорд» и «ПСВ».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Встреча пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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