Суперкубок Нидерландов
04.08.2023 21:00 - : -
Нидерланды04 августа 2023, 10:20 |
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Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию поединка за Суперкубок Нидерландов
04 августа 2023, 10:20 |
78
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4 августа состоится поединок за Суперкубок Нидерландов между клубами «Фейеноорд» и «ПСВ».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Встреча пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.
Фейеноорд – ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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