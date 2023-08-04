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Суперкубок Нидерландов
Фейеноорд
04.08.2023 21:00 - : -
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
04 августа 2023, 08:43 | Обновлено 04 августа 2023, 08:55
79
0

Фейеноорд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Нидерландов

Поединок состоится 4 августа в 21:00 по Киеву

04 августа 2023, 08:43 | Обновлено 04 августа 2023, 08:55
79
0
Фейеноорд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа на «Де Кейп» пройдет матч Суперкубка Нидерландов, в котором «Фейеноорд» встретится с ПСВ. Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в прошлом сезоне наконец-то смогла использовать не лучшую форму конкурентов, прежде всего, Аякса, чье доминирование, кажется, закончилось из-за внутренних склок. Было взято титул в Эредивизии, 16-й всего - до этого было золото 2017-го года. Примечательно, что к этому успеху Арне Слот шел 2 года - он занял тренерский пост еще в 2021-м году. Но примечательно, что чемпионский состав достаточно капитально был обновлен за летнюю паузу. Особняком стоит уход Оркуна Кекчю - лидер полузащиты всего за 25 миллионов ушел не в топ-чемпионат, а в Бенфику. Подписаний тоже хватает, и если сага с покупкой Захаряна откровенно затянулась, то Стенгс, ставший с Антверпеном чемпионом Бельгии и имеющий опыт выступлений за голландскую сборную, обошелся всего в пол миллиона!

ПСВ

Клуб немного невезуч. Если в прошлом десятилетии все-таки получилось добраться до титулов (выиграли Эредивизию трижды за 2015-2018), то в последнее время разве что получилось 2-е место занимать, сначала за спиной одного вечного соперника, Аякса, а в прошлом сезоне - уже под Фейеноордом. Зато и с 2022-м, и в 2023-м брали кубок Нидерландов. Тем не менее, ван Нистелрой ушел еще в мае, а Руттен, что заканчивал сезон, изначально рассматривался только как и.о.. В итоге летом пост занял Петер Бос, экс-тренер Аякса с крайне противоречивыми результатами - а в Лионе так и вовсе откровенно провалившийся. Судя по трансферной активности (выкупили Симмонса, потратили 23,5 миллиона на Ланга и Пепи, попытки забрать Де Кетелара и Дарвина Санчеса), амбиции масштабны.

Статистика личных встреч

Оба матча прошлого сезона получились упорными и зрелищными. Но успешнее для ПСВ: 4-3 дома и 2-2 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы, исходя из того, что поединок проходит в Роттердаме, довольно заметное преимущество отдают Фейеноорду. Но, с учетом статистики встреч, рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,78).

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Фейеноорд ПСВ Суперкубок Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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