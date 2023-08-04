4 августа пройдет жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины

В пятницу, 4 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу. За трансляцией можно будет наблюдать онлайн на ютуб-канале УАФ.

В жеребьевке примут участие победители второго предварительного этапа – аматорский «Николаев», второлиговые «Кудровка», «Звягель», «ЮКСА», «Скала 1911», «Локомотив», победитель пары «Тростянец» – «Реал Фарма», а также перволиовые «Прикарпатье», «Эпицентр», «Нива» из Тернополя, «Агробизнес», «Горняк-Спорт», «Ингулец», «Левый берег», «Мариуполь» и «Виктория».

Ориентировочная дата проведения матчей третьего этапа – 15 августа.