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  4. 4 августа пройдет жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины
Кубок Украины
04 августа 2023, 02:28 | Обновлено 04 августа 2023, 02:30
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0

4 августа пройдет жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины

В нем примут участие 16 победителей второго предварительного этапа

04 августа 2023, 02:28 | Обновлено 04 августа 2023, 02:30
32
0
4 августа пройдет жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины
УАФ

В пятницу, 4 августа, в Доме футбола состоится жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу. За трансляцией можно будет наблюдать онлайн на ютуб-канале УАФ.

В жеребьевке примут участие победители второго предварительного этапа – аматорский «Николаев», второлиговые «Кудровка», «Звягель», «ЮКСА», «Скала 1911», «Локомотив», победитель пары «Тростянец» – «Реал Фарма», а также перволиовые «Прикарпатье», «Эпицентр», «Нива» из Тернополя, «Агробизнес», «Горняк-Спорт», «Ингулец», «Левый берег», «Мариуполь» и «Виктория».

Ориентировочная дата проведения матчей третьего этапа – 15 августа.

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Кубок Украины по футболу жеребьевка
Источник Украинская ассоциация футбола
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