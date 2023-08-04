Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с «Ворсклой», который состоится в воскресенье, 8 августа.

«Надо забыть победу над «Зарей» и двигаться дальше. Конечно, приятно, что победили бронзового призера. Но впереди у нас сложные матчи. «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда. Поэтому мы ответственно подходим к этой игре.

Сложно сказать, даст ли нам еврокубковая игра «Ворсклы» в четверг преимущество. Это серьезная команда, представитель Украины на евроарене. Они знают, как играть дважды в неделю.

Поэтому я не думаю, что у нас будет существенное преимущество. Мы готовимся в обычном режиме к серьезной игре. Это не отличается от того, что мы делали раньше. Мы не будем менять наш план.

В матче против «Зари» сказалась психология молодых игроков, особенно это было заметно в первом тайме. Надо быть увереннее, не бояться брать на себя ответственность. Я верю в эту команду и в этих ребят. И я уверен, что они постоянно будут прогрессировать. Потому они должны и через такие проблемы пройти. Всё зависит не от одного игрока, а от коллектива. Важно, чтобы все подходили к игре в оптимальном состоянии. Но все равно – кто больше волнуется, а кто меньше. Прошлый матч продемонстрировал, что важны и физические кондиции игроков. Благодаря хорошей функциональной подготовке удалось получить результат», – сказал Пономарев.