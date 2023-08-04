Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда»
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 01:59 | Обновлено 04 августа 2023, 02:02
153
3

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда»

Тренер «Руха» прокомментировал предстоящую игру с полтавским клубом

04 августа 2023, 01:59 | Обновлено 04 августа 2023, 02:02
153
3
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу с «Ворсклой», который состоится в воскресенье, 8 августа.

«Надо забыть победу над «Зарей» и двигаться дальше. Конечно, приятно, что победили бронзового призера. Но впереди у нас сложные матчи. «Ворскла» – очень качественная и хорошая команда. Поэтому мы ответственно подходим к этой игре.

Сложно сказать, даст ли нам еврокубковая игра «Ворсклы» в четверг преимущество. Это серьезная команда, представитель Украины на евроарене. Они знают, как играть дважды в неделю.

Поэтому я не думаю, что у нас будет существенное преимущество. Мы готовимся в обычном режиме к серьезной игре. Это не отличается от того, что мы делали раньше. Мы не будем менять наш план.

В матче против «Зари» сказалась психология молодых игроков, особенно это было заметно в первом тайме. Надо быть увереннее, не бояться брать на себя ответственность. Я верю в эту команду и в этих ребят. И я уверен, что они постоянно будут прогрессировать. Потому они должны и через такие проблемы пройти. Всё зависит не от одного игрока, а от коллектива. Важно, чтобы все подходили к игре в оптимальном состоянии. Но все равно – кто больше волнуется, а кто меньше. Прошлый матч продемонстрировал, что важны и физические кондиции игроков. Благодаря хорошей функциональной подготовке удалось получить результат», – сказал Пономарев.

По теме:
Медиа-менеджер Миная: «Выбрали путь популяризации»
Динамо вступает в борьбу. Итоги квалификации Q2 Лиги конференций, пары Q3
Спортивный департамент MEGOGO: «Люди привыкли к качеству сервиса»
Ворскла Полтава Рух Львов Рух - Ворскла Виталий Пономарев
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Футбол | 03 августа 2023, 20:35 9
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером

Опытный защитник, выступавший за «Ионикос», является свободным агентом

ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
Футбол | 03 августа 2023, 06:39 5
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити

Сергей Кривцов провел на поле весь матч и помог команде выйти в 1/8 финала

Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Футбол | 03.08.2023, 21:58
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Футбол | 03.08.2023, 23:23
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 08:18
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Следом за женой. Муж Свитолиной Монфис обыграл 25-ю ракетку в Вашингтоне
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Алексей
Рух должны выносить этот слабый клуб 
Ответить
0
romanchik.8409
После игры с Дилой звучит,как троллинг 
Ответить
0
igor shmuylo
 не удивлюсь если в воскресенье  Ворскла проиграет , перелет и мало время на восстановление. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Байндл на отказе Нимайер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге
Байндл на отказе Нимайер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге
02.08.2023, 12:59 4
Теннис
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
03.08.2023, 05:55 4
Футбол
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
03.08.2023, 11:32 34
Футбол
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
РУИС – о бое с Уайлдером: «Не хочу, чтобы кто-то пытался меня обокрасть»
02.08.2023, 12:32
Бокс
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
02.08.2023, 17:20 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем