Спортивный департамент MEGOGO: «Люди привыкли к качеству сервиса»

Руководитель спортивного департамента компании MEGOGO Артем Панченко прокомментировал ситуацию с отказом компании транслировать домашние матчи закарпатского «Миная».

«На самом деле, я не очень понимаю ситуацию, согласно которой MEGOGO кого-то «душит» и ставит какие-то невероятные условия, поскольку это неправильно. Нет никаких условий MEGOGO, или условий Sky Sports, или условий каких-то еще частных компаний.

Существует рынок, очень сильно изменившийся за последние несколько лет.

Еще относительно недавно был сначала один линейный канал «Футбол», затем два, как и у Setanta Sports. Что выбрала программная команда в качестве трансляций – зритель и смотрит.

ОТТ изменил все. 73% платного футбола идут через Smart TV, а Smart TV – это конкуренция за каждый клик с ютубом, фильмом, сериалом, программой, или любым другим футбольным матчем, идущим в это же время. И если клиенту даешь продукт, не конкурентоспособный в этих условиях – он просто пойдет смотреть что-то другое, моментально переключается и больше к тебе не вернется. Ты его уже потерял. Именно поэтому трансляцию матча «Рух» – «Заря» на MEGOGO смотрели в три раза меньше, чем все остальные матчи тура.

На следующих выходных на платформе MEGOGO будет больше 70 трансляций футбола, и клиент уже приучился к тому, что, платя деньги, он получит качественную картинку, одинаковую на всех матчах того чемпионата, который он смотрит, у него ничего не будет вылетать, комментатор не будет болеть за какую-то из команд, и человек, израсходовав собственные средства, получает продукт в сфере услуг. Такой же продукт в сфере услуг, как кофе, стрижка, или салат в кафе. Это исключительно клиентоориентированный бизнес, где уже на стороне сервиса стоит вопрос, как предоставить клиенту качественную услугу. Рекламодатель тоже к этому приучен, поскольку это его витрина.

Невозможно выйти на этот рынок летом 2023 с попыткой создать платный продукт, который будет показываться в режиме «у кого насколько хватит». Зритель тогда тоже должен платить, сколько хватит, кто гривну, а кто 100. Рекламодатель будет относиться к этому продукту аналогичным образом, не 100% контракта, а 30%, потому что настолько сейчас хватает.

Именно поэтому клубы, соглашаясь на создание УПЛ-ТВ, зафиксировали вопросы единого стандарта как правила, единственного для всех. Этот стандарт является действительно европейским бродкаст-стандартом, который просто адаптирован под технические и финансовые возможности в нашей среде. Камер меньше, персонала меньше, но персонал топовый и железо – лучше всего, передача сигнала – почти без преобразований, чтобы выход из ПТС шел к конечному потребителю.

И когда потребитель это видит – он понимает отношение к себе, что клубы в сверхсложных условиях войны относятся ответственно к собственному болельщику, и понимают, что создают что-то исключительно для него как для конечного потребителя, особенно когда он не может попасть на стадион.

Конечно, финансовые условия сейчас для многих клубов сверхсложные, поэтому не может быть никаких вопросов тем, кто считает, что не тянет такие условия, но и демонизировать тех, кто эти «условия» ставит – тоже неправильно. Люди уже привыкли к определенному качеству сервиса, если каждого из вас сейчас вернуть в кэш, убрать банковские карты и терминалы – ваш комфорт станет хуже.

Как терминал является условием потребления услуги, так и качественная телекартинка – условие потребления платного футбола. И эти условия уже высечены в голове современного зрителя, который хочет или морально готов платить за сервис по просмотру футбола и матчей УПЛ», – написал Панченко в Telegram/