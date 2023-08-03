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  4. Плохое качество. Megogo отказался принимать сигнал матчей Миная
Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 18:30 |
618
0

Плохое качество. Megogo отказался принимать сигнал матчей Миная

Проблема в качестве трансляций

03 августа 2023, 18:30 |
618
0
Плохое качество. Megogo отказался принимать сигнал матчей Миная
ФК Минай

По информации ТаТоТаке, сервис Megogo, который в нынешнем сезоне показывает матчи УПЛ, отказался принимать сигнал с домашних матчей «Миная».

Сообщается, что подрядчик клуба, «Наживо ТВ», передает сигнал очень низкого качества, поэтому картинка не отвечает даже минимальным стандартам.

Ранее стало известно, что «Минай» вышел из телепула, поэтому домашние матчи команды можно посмотреть на Суспільне Спорт, Спорт 1 и Youtube.

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Минай телепул MEGOGO чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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