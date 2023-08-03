Украина. Премьер лига03 августа 2023, 18:30 |
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Плохое качество. Megogo отказался принимать сигнал матчей Миная
Проблема в качестве трансляций
03 августа 2023, 18:30 |
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По информации ТаТоТаке, сервис Megogo, который в нынешнем сезоне показывает матчи УПЛ, отказался принимать сигнал с домашних матчей «Миная».
Сообщается, что подрядчик клуба, «Наживо ТВ», передает сигнал очень низкого качества, поэтому картинка не отвечает даже минимальным стандартам.
Ранее стало известно, что «Минай» вышел из телепула, поэтому домашние матчи команды можно посмотреть на Суспільне Спорт, Спорт 1 и Youtube.
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