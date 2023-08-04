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  4. Оболонь – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 00:36 |
132
0

Оболонь – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 августа в 17:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

04 августа 2023, 00:36 |
132
0
Оболонь – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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