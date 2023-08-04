Украина. Премьер лига04 августа 2023, 00:32 | Обновлено 04 августа 2023, 00:33
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо Киев
В Киеве состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги
04 августа 2023, 00:32 | Обновлено 04 августа 2023, 00:33
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В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».
Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.
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