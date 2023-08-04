Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо Киев
Украина. Премьер лига
04 августа 2023, 00:32 | Обновлено 04 августа 2023, 00:33
94
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо Киев

В Киеве состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги

04 августа 2023, 00:32 | Обновлено 04 августа 2023, 00:33
94
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Динамо Киев
ФК Динамо Киев

В пятницу, 4 августа, состоится матч 2 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевские «Оболонь» и «Динамо».

Поединок пройдет в Черкассах на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Динамо» Киев.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Спортивный департамент MEGOGO: «Люди привыкли к качеству сервиса»
Оболонь – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо где смотреть
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03 августа 2023, 22:20 44
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне

Марта в двух быстрых сетах разобралась с Каролин Гарсией

Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Футбол | 03 августа 2023, 11:19 11
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна
Холанд на минималках. Почему МЮ решил купить Хойлунда, а не Кейна

Датчанин получит шанс в АПЛ бросить бомбардирский вызов звездному норвежцу

Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Футбол | 03.08.2023, 11:32
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Футбол | 03.08.2023, 19:10
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков
Футбол | 03.08.2023, 23:40
Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков
Дебют Коноплянки. ЧФР Клуж пропустил на 90+4-й и выбыл из еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 202
Футбол
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
ПАСТ: «После игры Шандор не мог объяснить скандальный гол Матвиенко»
02.08.2023, 21:40 21
Футбол
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 31
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
03.08.2023, 05:55 4
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем