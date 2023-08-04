ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).

Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.

В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).