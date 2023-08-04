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  4. ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла
WTA
04 августа 2023, 00:07 |
141
0

ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла

Марта легко разобралась с теннисисткой, которой ранее дважды проигрывала

04 августа 2023, 00:07 |
141
0
ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).

Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.

В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).

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Каролин Гарсия WTA Вашингтон Марта Костюк видео
Источник Sport.ua
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