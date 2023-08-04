WTA04 августа 2023, 00:07 |
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ВИДЕО. Как Костюк шестую ракетку мира в Вашингтоне обыграла
Марта легко разобралась с теннисисткой, которой ранее дважды проигрывала
04 августа 2023, 00:07 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Во втором раунде основы украинка переиграла вторую сеяную француженку Каролин Гарсию (№6 WTA).
Это была самая высокорейтинговая победа Костюк в карьере.
В следующем раунде Костюк сразится против восьмой сеяной Людмилы Самсоновой (№18 WTA).
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