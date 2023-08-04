Назначен новый коуч сборной Боснии. На эту роль раньше сватали Шевченко

Официально назначен новый тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу.

Боснийскую сборную возглавил 56-летний специалист Мехо Кодро. Он сменил на тренерском мостике Фарука Хаджибегича.

Ранее на пост наставника боснийцев сватали украинского наставника Андрея Шевченко.

Боснийцы неудачно начали квалификацию Евро-2024, потерпев 3 поражения в 4 матчах, и идут на 4-й позиции в группе (3 очка из 12).

Кодро в своей карьере игрока выступал за «Реал Сосьедад», «Тенерифе», «Барселону» и «Алавес». Ранее он работал главным тренером швейцарского клуба «Лозанна Уши», перед тем возглавлял молодежку «Реал Сосьедад», «Сараево», «Серветт».

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