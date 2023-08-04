Назначен новый коуч сборной Боснии. На эту роль раньше сватали Шевченко
Боснийскую сборную возглавил 56-летний специалист Мехо Кодро
Официально назначен новый тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу.
Боснийскую сборную возглавил 56-летний специалист Мехо Кодро. Он сменил на тренерском мостике Фарука Хаджибегича.
Ранее на пост наставника боснийцев сватали украинского наставника Андрея Шевченко.
Боснийцы неудачно начали квалификацию Евро-2024, потерпев 3 поражения в 4 матчах, и идут на 4-й позиции в группе (3 очка из 12).
Кодро в своей карьере игрока выступал за «Реал Сосьедад», «Тенерифе», «Барселону» и «Алавес». Ранее он работал главным тренером швейцарского клуба «Лозанна Уши», перед тем возглавлял молодежку «Реал Сосьедад», «Сараево», «Серветт».
Meho Kodro je novi selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine!— NFS BIH (@NFSBiH) August 3, 2023
Novog selektora su na press konferenciji predstavili predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković i direktor A reprezentacije Zvjezdan Misimović.
Uskoro opširnije! pic.twitter.com/hYQVgoSIK6
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