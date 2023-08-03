Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Германия не справилась с Южной Кореей и сенсационно выбыла из ЧМ
Чемпионат мира
Южная Корея Ж
03.08.2023 13:00 – FT 1 : 1
Германия Ж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
03 августа 2023, 22:52 | Обновлено 03 августа 2023, 23:11
275
0

ВИДЕО. Германия не справилась с Южной Кореей и сенсационно выбыла из ЧМ

Женский чемпионат мира по футболу проходит в Австралии и Новой Зеландии

03 августа 2023, 22:52 | Обновлено 03 августа 2023, 23:11
275
0
ВИДЕО. Германия не справилась с Южной Кореей и сенсационно выбыла из ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился групповой раунд, впереди – плей-офф.

Определены все 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф. Две вакансии из группы H были заполнены 3 августа.

Германия не справилась с Южной Кореей (1:1) и сенсационно выбыла из ЧМ, заняв лишь третье место в группе H.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Группа H. 3-й тур, 3 августа

Марокко – Колумбия – 1:0

Голы: Лахмари, 45+4

Южная Корея – Германия – 1:1

Голы: Чо Со-Хьюн, 6 – Попп, 42

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • Швейцария – Испания
  • Нидерланды – ЮАР
  • Япония – Норвегия
  • Швеция – США
  • Австралия – Дания
  • Франция – Марокко
  • Англия – Нигерия
  • Колумбия – Ямайка

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Alexandra Popp (Германия Ж).
6’
ГОЛ ! Мяч забил So-Hyun Cho (Южная Корея Ж).
По теме:
Дила – Ворскла – 3:1. Полтавчане выбыли из еврокубков. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Роналду забил гол-шедевр. Аль-Наср прошел в плей-офф КАЧ
ВИДЕО. Дила забила третий гол в ворота Ворсклы на 86-й минуте
чемпионат мира по футболу среди женщин видео голов и обзор женская сборная Германии по футболу женская сборная Южной Кореи по футболу женская сборная Марокко по футболу женская сборная Колумбии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Футбол | 03 августа 2023, 22:49 4
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август

До закрытия периода дозаявок в топ-лигах Европы остается меньше месяца

Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 21:58 93
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций

Очередной из голов дуэли оказался на счету украинского нападающего Николая Ковталюка

Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Теннис | 03.08.2023, 22:20
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Пошли победы над топ-10. Костюк обыграла 6-ю ракетку мира в Вашингтоне
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Футбол | 03.08.2023, 19:10
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
Источник: Трубин исключен из состава Шахтера из-за соглашения с Интером
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Футбол | 02.08.2023, 23:59
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
03.08.2023, 08:45
Футбол
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
Дэвид АЛЛЕН: «Дюбуа бьет в 10 раз сильнее Усика»
03.08.2023, 16:14 3
Бокс
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
САБО: «После матча с россией зашел в раздевалку путин, после него мыл руку»
02.08.2023, 21:59 5
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Байндл на отказе Нимайер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге
Байндл на отказе Нимайер вышла в 1/4 финала турнира WTA в Праге
02.08.2023, 12:59 4
Теннис
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
03.08.2023, 12:13 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем