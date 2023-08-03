ВИДЕО. Германия не справилась с Южной Кореей и сенсационно выбыла из ЧМ
Женский чемпионат мира по футболу проходит в Австралии и Новой Зеландии
На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился групповой раунд, впереди – плей-офф.
Определены все 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф. Две вакансии из группы H были заполнены 3 августа.
Германия не справилась с Южной Кореей (1:1) и сенсационно выбыла из ЧМ, заняв лишь третье место в группе H.
Чемпионат мира по футболу среди женщин
Группа H. 3-й тур, 3 августа
Марокко – Колумбия – 1:0
Голы: Лахмари, 45+4
Южная Корея – Германия – 1:1
Голы: Чо Со-Хьюн, 6 – Попп, 42
Пары 1/8 финала (по сетке)
- Швейцария – Испания
- Нидерланды – ЮАР
- Япония – Норвегия
- Швеция – США
- Австралия – Дания
- Франция – Марокко
- Англия – Нигерия
- Колумбия – Ямайка
События матча
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