ВИДЕО. Германия не справилась с Южной Кореей и сенсационно выбыла из ЧМ

На женском ЧМ-2023 по футболу, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, завершился групповой раунд, впереди – плей-офф.

Определены все 8 пар 1/8 финала, первой стадии плей-офф. Две вакансии из группы H были заполнены 3 августа.

Германия не справилась с Южной Кореей (1:1) и сенсационно выбыла из ЧМ, заняв лишь третье место в группе H.

Чемпионат мира по футболу среди женщин

Группа H. 3-й тур, 3 августа

Марокко – Колумбия – 1:0

Голы: Лахмари, 45+4

Южная Корея – Германия – 1:1

Голы: Чо Со-Хьюн, 6 – Попп, 42

Пары 1/8 финала (по сетке)