Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити
Англия
03 августа 2023, 22:26 |
657
2

Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити

Трансферная сага близка к завершению

03 августа 2023, 22:26 |
657
2
Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, трансфер уже фактически состоялся. Сегодня 21-летний хорват вылетел в Англию, завтра, 4 августа, он пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы. С самим игроком «Манчестер Сити» согласовал личный контракт еще в июне.

По теме:
Дедлайн близок. 5 долгожданных трансферов, которые откладываются на август
Хавбек Барселоны перейдет в клуб из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Имереков перешел в греческий клуб
Йошко Гвардиол Манчестер Сити РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Футбол | 03 августа 2023, 20:35 7
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером

Опытный защитник, выступавший за «Ионикос», является свободным агентом

Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Футбол | 03 августа 2023, 21:58 93
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций
Минус один. Ворскла уступила Диле и вылетела из Лиги конференций

Очередной из голов дуэли оказался на счету украинского нападающего Николая Ковталюка

Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Футбол | 03.08.2023, 23:23
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Определен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги конференций
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Футбол | 03.08.2023, 08:45
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
Скандал в матче Шахтера, вылет Карпат из Кубка, уверенная победа Свитолиной
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Футбол | 02.08.2023, 23:59
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Ще такий молодий і вже топовий захисник. Крутий трансфер.
Ответить
0
Tom😼
Кумедно Гвардіол переходить до Гвардіоли
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
03.08.2023, 05:55 4
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
02.08.2023, 07:59
Теннис
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
Лига конференций. Разгром от Фенербахче. Результаты 2-го раунда отбора
02.08.2023, 00:34
Футбол
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
02.08.2023, 23:20
Теннис
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
02.08.2023, 22:43 31
Теннис
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
ВИДЕО. Шахтер со скандалом открыл счет в матче с Вересом
02.08.2023, 18:41 43
Футбол
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 5
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем