Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, трансфер уже фактически состоялся. Сегодня 21-летний хорват вылетел в Англию, завтра, 4 августа, он пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».

Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы. С самим игроком «Манчестер Сити» согласовал личный контракт еще в июне.