Англия03 августа 2023, 22:26 |
657
2
Медосмотр завтра. Гвардиол переходит в Манчестер Сити
Трансферная сага близка к завершению
03 августа 2023, 22:26 |
657
2
Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, трансфер уже фактически состоялся. Сегодня 21-летний хорват вылетел в Англию, завтра, 4 августа, он пройдет медосмотр в «Манчестер Сити».
Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы. С самим игроком «Манчестер Сити» согласовал личный контракт еще в июне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 августа 2023, 20:35 7
Опытный защитник, выступавший за «Ионикос», является свободным агентом
Футбол | 03 августа 2023, 21:58 93
Очередной из голов дуэли оказался на счету украинского нападающего Николая Ковталюка
Футбол | 03.08.2023, 23:23
Футбол | 03.08.2023, 08:45
Футбол | 02.08.2023, 23:59
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Ще такий молодий і вже топовий захисник. Крутий трансфер.
Кумедно Гвардіол переходить до Гвардіоли
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2023, 05:55 4
02.08.2023, 07:59
02.08.2023, 00:34
Теннис
02.08.2023, 22:43 31
02.08.2023, 18:41 43
03.08.2023, 06:39 5
02.08.2023, 13:49 9