ОФИЦИАЛЬНО. Имереков перешел в греческий клуб

Греческий клуб «Атромитос» официально сообщил о подписании украинского защитника Максима Имерекова. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год.

Имереков перешел в «Атромитос» на правах свободного агента. Его контракт с «Зарей» истек 30 июня.

В составе «Зари» 32-летний Имереков провел последние два года. «Атромитос» в прошлом сезоне чемпионата Греции занял восьмое место.