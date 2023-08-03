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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 21:46 |
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Имереков перешел в греческий клуб

Украинский защитник будет выступать за «Атромитос»

03 августа 2023, 21:46 |
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Имереков перешел в греческий клуб
ФК Атромитос. Максим Имереков

Греческий клуб «Атромитос» официально сообщил о подписании украинского защитника Максима Имерекова. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления еще на год.

Имереков перешел в «Атромитос» на правах свободного агента. Его контракт с «Зарей» истек 30 июня.

В составе «Зари» 32-летний Имереков провел последние два года. «Атромитос» в прошлом сезоне чемпионата Греции занял восьмое место.

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Источник Sport.ua
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