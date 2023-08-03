Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом

Украинский защитник Максим Имереков близко к тому, чтобы продолжить свою карьеру в греческом клубе «Атромитос».

Греческое издание Sportal сообщает, что 32-летний игрок уже находится в Греции, чтобы подписать с «Атромитосом» контракт. Условия соглашения остаются неизвестными.

В последнее время Имереков защищал цвета луганской «Зари». Контракт защитника с луганчанами был рассчитан до 30 июня этого года, однако официально о продлении или же прекращении сотрудничества с игроком ничего не сообщалось.