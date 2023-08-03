Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом
Новый вызов примет Максим Имереков
Украинский защитник Максим Имереков близко к тому, чтобы продолжить свою карьеру в греческом клубе «Атромитос».
Греческое издание Sportal сообщает, что 32-летний игрок уже находится в Греции, чтобы подписать с «Атромитосом» контракт. Условия соглашения остаются неизвестными.
В последнее время Имереков защищал цвета луганской «Зари». Контракт защитника с луганчанами был рассчитан до 30 июня этого года, однако официально о продлении или же прекращении сотрудничества с игроком ничего не сообщалось.
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