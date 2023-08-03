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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 12:38 | Обновлено 03 августа 2023, 12:50
570
1

Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом

Новый вызов примет Максим Имереков

03 августа 2023, 12:38 | Обновлено 03 августа 2023, 12:50
570
1
Источник: защитник Зари уже в Греции для подписания контракта с Атромитосом
УПЛ. Максим Имереков

Украинский защитник Максим Имереков близко к тому, чтобы продолжить свою карьеру в греческом клубе «Атромитос».

Греческое издание Sportal сообщает, что 32-летний игрок уже находится в Греции, чтобы подписать с «Атромитосом» контракт. Условия соглашения остаются неизвестными.

В последнее время Имереков защищал цвета луганской «Зари». Контракт защитника с луганчанами был рассчитан до 30 июня этого года, однако официально о продлении или же прекращении сотрудничества с игроком ничего не сообщалось.

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Источник Sportal.gr
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