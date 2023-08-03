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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 21:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:28
732
0

Молодой полузащитник покинет Кривбасс и перейдет в другой клуб УПЛ

В минувшем сезоне Тимур Кораблин дебютировал в Украинской Премьер-лиге

03 августа 2023, 21:17 | Обновлено 03 августа 2023, 21:28
732
0
Молодой полузащитник покинет Кривбасс и перейдет в другой клуб УПЛ
ФК Кривбасс. Тимур Кораблин

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Тимур Кораблин покинет «Кривбасс» и продолжит карьеру в другом украинском клубе. В ближайшее время стороны расторгнут контракт, срок действия которого – до 30 января 2025 года.

Информацию о предстоящем трансфере корреспонденту Sport.ua подтвердил сам Тимур Кораблин:

«Я буду переходить в другой клуб. Аренда или полноценный контракт? Второе. Примерное направление? Клуб Премьер-лиги. Больше, простите, не могу сказать. Я уже тренируюсь с новой командой. Думаю, на днях переход будет оформлен».

21-летний воспитанник запорожского «Металлурга» присоединился к «Кривбассу» незадолго до начала полномасштабной войны. В минувшем сезоне УПЛ Кораблин провел 11 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Металлиста 1925»). При этом футболист показал себя настоящим универсалом, сыграв и в центре полузащиты, и на обоих ее флангах, и даже справа в защите. Перед тем Тимур Кораблин выступал за «Металлург» U-19.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков.

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Источник Sport.ua
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