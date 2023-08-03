Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
Опытный нападающий и два молодых полузащитника сменят клубную прописку
Как стало известно Sport.ua, в «Кривбассе» приняли решение о скором расставании с полузащитниками Тимуром Кораблиным и Денисом Шевченко, а также нападающим Алексеем Хобленко.
Контракты Кораблина и Шевченко рассчитаны соответственно до января и июня 2025 года, договор с Хобленко действует до середины 2024. В настоящее время «Кривбасс» работает над тем, чтобы трудоустроить футболистов в других командах.
29-летний Хобленко весеннюю часть прошлого сезона отыграл на правах аренды за перволиговые «Карпаты», успев до этого провести за криворожан 8 матчей и забить 1 мяч в УПЛ.
21-летний Кораблин в 11 матчах Премьер-лиги отметился 1 голом.
20-летний Шевченко провел 6 матчей в УПЛ, также на его счету 5 игр и 1 гол за молодежную команду «Кривбасса».
«Кривбасс» в первом туре нового чемпионата проиграл на выезде «Александрии» (0:1). 6 августа команду Юрия Вернидуба ждет гостевой матч с «Зарей».
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