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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 16:59 | Обновлено 03 августа 2023, 17:02
709
0

Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков

Опытный нападающий и два молодых полузащитника сменят клубную прописку

03 августа 2023, 16:59 | Обновлено 03 августа 2023, 17:02
709
0
Кривбасс ищет варианты с арендой или выкупом для трех игроков
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Как стало известно Sport.ua, в «Кривбассе» приняли решение о скором расставании с полузащитниками Тимуром Кораблиным и Денисом Шевченко, а также нападающим Алексеем Хобленко.

Контракты Кораблина и Шевченко рассчитаны соответственно до января и июня 2025 года, договор с Хобленко действует до середины 2024. В настоящее время «Кривбасс» работает над тем, чтобы трудоустроить футболистов в других командах.

29-летний Хобленко весеннюю часть прошлого сезона отыграл на правах аренды за перволиговые «Карпаты», успев до этого провести за криворожан 8 матчей и забить 1 мяч в УПЛ.

21-летний Кораблин в 11 матчах Премьер-лиги отметился 1 голом.

20-летний Шевченко провел 6 матчей в УПЛ, также на его счету 5 игр и 1 гол за молодежную команду «Кривбасса».

«Кривбасс» в первом туре нового чемпионата проиграл на выезде «Александрии» (0:1). 6 августа команду Юрия Вернидуба ждет гостевой матч с «Зарей».

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Алексей Хобленко инсайд Кривбасс Кривой Рог Тимур Кораблин Денис Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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