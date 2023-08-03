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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 20:41 |
385
2

Присоединятся к Руху. Матчи Миная будут транслировать на УПЛ ТВ

Об этом сообщил медиа-менеджер «Миная»

03 августа 2023, 20:41 |
385
2
Присоединятся к Руху. Матчи Миная будут транслировать на УПЛ ТВ
ФК Минай

Медиа-менеджер «Миная» Мирослав Небесник сообщил о том, что после выхода из телепула УПЛ клуб присоединится к проекту «Руха» УПЛ ТВ:

«Минай» выходит из телепула? Мы присоединяемся к другому телепулу. Выходим из того, где остается 11 команд. Решение принято выходить сейчас на YouTube-канале УПЛ-ТВ, параллельно на телеканалах Общественно-региональных и кабельном канале Спорт-1.

Да, это тот проект, который продвигает «Рух». Их трансляции критиковали за качество картинки? Дайте немного времени. Дайте исправить все ошибки, которые были в стартовом туре.

Преимущества «стенд-элоун» (остаться отдельно от остальных – прим.)? Мы долго колебались. Выбрали в большей степени путь популяризации. Клубы все равно будут оплачивать из своего кошелька производство трансляций, так зачем себя ограничивать закрытыми платформами? Лучше в таком случае популяризировать свой клуб там, где нас смогут смотреть все.

Преимущества для «Миная»? Чем больше аудитория, тем больше можно привлечь партнеров трансляций. Партнеры приходят туда, где есть охват. На каналах – кабельных, доступных в Т2 (цифровое – Суспільне) и плюс YouTube – охват будет значительно больше, и возможность привлечь партнеров – больше. И вероятность того, что затраты на производство компенсируются – больше.

Еще один аспект. Megogo категорически против партнера-производителя трансляций, с которым мы договорились. Экономический аспект здесь на первом месте».

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Минай Рух Львов телепул Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Комментарии 2
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Jorko
Конкуренція це добре 
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yaroslavos
Ой, а що сі сталося. А скільки пафосу було з тим телепулом
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