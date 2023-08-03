Источник: Минай выходит из телепула УПЛ

Клуб «Минай» принял решение о прекращении своего присутствия в едином телепуле Украинской Премьер-лиги.

Сообщается, будто закарпатцы уже уведомили лигу о своем решении. В «Минае», начиная со 2-го тура нынешнего сезона-2023/2024, трансляцией матчей будут заниматься самостоятельно. Показ домашних матчей команды будет вестись в ютубе, а также региональных каналах Суспильного и телеканале Спорт 1.

Источник утверждает, что «Минай» не против идеи единого пула, но в настоящий момент не может выполнить его требования, что до продакшена, а, соответственно, и общей стоимость пакета.

Напомним, во 2-м туре УПЛ-2023/2024 «Минай» в субботу, 5 августа, примет на своем поле ЛНЗ.