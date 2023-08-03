Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
Опытный защитник, выступавший за «Ионикос», является свободным агентом
Опытный украинский защитник Дмитрий Чигринский прошел медосмотр перед подписанием контракта с донецким «Шахтером», информирует LegionersUA.
Ранее спортивный директор горняков Дарио Срна провел предварительные переговоры с футболистом и получил от него согласие на переход.
Ранее 36-летний Чигринский ранее выступал за греческий клуб «Ионикос» (53 матча и 2 гола за два сезона), а сейчас является свободным агентом.
Трансфер связан с травмой основного центрбек Валерия Бондаря, который выбыл минимум на два месяца.
Чигринский выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 год, после чего совершил громкий трансфер в испанскую «Барселону», однако в Испании не заиграл.
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