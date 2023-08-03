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Украина. Премьер лига
03 августа 2023, 20:35 | Обновлено 03 августа 2023, 20:40
889
1

Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером

Опытный защитник, выступавший за «Ионикос», является свободным агентом

03 августа 2023, 20:35 | Обновлено 03 августа 2023, 20:40
889
1
Источник: Чигринский прошел медосмотр для подписания контракта с Шахтером
ФК Ионикос. Дмитрий Чигринский

Опытный украинский защитник Дмитрий Чигринский прошел медосмотр перед подписанием контракта с донецким «Шахтером», информирует LegionersUA.

Ранее спортивный директор горняков Дарио Срна провел предварительные переговоры с футболистом и получил от него согласие на переход.

Ранее 36-летний Чигринский ранее выступал за греческий клуб «Ионикос» (53 матча и 2 гола за два сезона), а сейчас является свободным агентом.

Трансфер связан с травмой основного центрбек Валерия Бондаря, который выбыл минимум на два месяца.

Чигринский выступал за «Шахтер» с 2002 по 2009 год, после чего совершил громкий трансфер в испанскую «Барселону», однако в Испании не заиграл.

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трансферы Дмитрий Чигринский Шахтер Донецк Ионикос свободный агент трансферы УПЛ
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Кепа Ларисабродяга
Опять легендарная пара центральніх Чигринский - Ракицкий?
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