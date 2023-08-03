Состав Ворсклы на ответный матч квалификации Лиги конференций

В 20:00 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Дилой» и «Ворсклой». Первую встречу полтавская команда выиграла со счетом 2:1.

Ворскла: Исенко, Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский, Скляр, Павлюк, Фелипе, Кане, Юрченко, Степанюк

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.