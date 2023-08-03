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Лига конференций
03 августа 2023, 18:50 |
1008
0

Состав Ворсклы на ответный матч квалификации Лиги конференций

Есть шанс пройти дальше

03 августа 2023, 18:50 |
1008
0
Состав Ворсклы на ответный матч квалификации Лиги конференций
ФК Ворскла

В 20:00 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Дилой» и «Ворсклой». Первую встречу полтавская команда выиграла со счетом 2:1.

Ворскла: Исенко, Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский, Скляр, Павлюк, Фелипе, Кане, Юрченко, Степанюк

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Ворскла Полтава Дила - Ворскла Лига конференций
Источник Sport.ua
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