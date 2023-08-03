Лига конференций03 августа 2023, 18:50 |
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Состав Ворсклы на ответный матч квалификации Лиги конференций
Есть шанс пройти дальше
03 августа 2023, 18:50 |
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В 20:00 начнется ответный матч квалификации Лиги конференций между «Дилой» и «Ворсклой». Первую встречу полтавская команда выиграла со счетом 2:1.
Ворскла: Исенко, Пердута, Чеснаков, Сантана, Крупский, Скляр, Павлюк, Фелипе, Кане, Юрченко, Степанюк
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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