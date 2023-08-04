Товарищеские матчи
03.08.2023 21:30 – FT 3 : 0
Англия04 августа 2023, 05:55 | Обновлено 04 августа 2023, 06:07
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ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио
Английская команда забила итальянской три безответных мяча
04 августа 2023, 05:55 | Обновлено 04 августа 2023, 06:07
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В среду, 2 августа, английская «Астон Вилла» и итальянский «Лацио» провели товарищеский поединок в Уолсолле.
Было забито 3 мяча, причем все побывали в воротах Лацио. Со счетом 3:0 победу в матче одержала команда из Бирмингема. Голы забили Уоткинс (36 мин), Макгинн (58 мин) и Хила (автогол, 85 мин).
Следующий товарищеский матч «Лацио» проведет 6 августа против испанского клуба «Жирона», а «Астон Вилла» 5 августа сыграет с испанской «Валенсией».
ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Revan (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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