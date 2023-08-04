В среду, 2 августа, английская «Астон Вилла» и итальянский «Лацио» провели товарищеский поединок в Уолсолле.

Было забито 3 мяча, причем все побывали в воротах Лацио. Со счетом 3:0 победу в матче одержала команда из Бирмингема. Голы забили Уоткинс (36 мин), Макгинн (58 мин) и Хила (автогол, 85 мин).

Следующий товарищеский матч «Лацио» проведет 6 августа против испанского клуба «Жирона», а «Астон Вилла» 5 августа сыграет с испанской «Валенсией».

ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио