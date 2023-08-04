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Товарищеские матчи
Астон Вилла
03.08.2023 21:30 – FT 3 : 0
Лацио
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Англия
04 августа 2023, 05:55 | Обновлено 04 августа 2023, 06:07
271
0

ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио

Английская команда забила итальянской три безответных мяча

04 августа 2023, 05:55 | Обновлено 04 августа 2023, 06:07
271
0
ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио

В среду, 2 августа, английская «Астон Вилла» и итальянский «Лацио» провели товарищеский поединок в Уолсолле.

Было забито 3 мяча, причем все побывали в воротах Лацио. Со счетом 3:0 победу в матче одержала команда из Бирмингема. Голы забили Уоткинс (36 мин), Макгинн (58 мин) и Хила (автогол, 85 мин).

Следующий товарищеский матч «Лацио» проведет 6 августа против испанского клуба «Жирона», а «Астон Вилла» 5 августа сыграет с испанской «Валенсией».

ВИДЕО. Астон Вилла нанесла разгромное поражение Лацио

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Revan (Астон Вилла).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
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Астон Вилла Лацио товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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