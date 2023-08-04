Товарищеские матчи
03.08.2023 11:00 – FT 0 : 3
Франция04 августа 2023, 05:11 | Обновлено 04 августа 2023, 05:14
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ВИДЕО. Дубль Неймара. ПСЖ разгромил корейский клуб Чонбук
Французская команда провела яркий матч в Южной Корее
04 августа 2023, 05:11 | Обновлено 04 августа 2023, 05:14
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3 августа в Пусане прошёл товарищеский матч между командами «Чонбук» (Южная Корея) и «ПСЖ» (Франция).
Игра была предсказуемой – парижане сразу захватили инициативу и провели множество атак, которые закончились тремя безответными голами в ворота корейцев.
Бразильский форвард Неймар стал героем матча, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
Товарищеский матч
3 августа, Пусан (Южная Корея)
Чонбук – ПСЖ – 0:3
Голы: Неймар, 40, 83, Асенсио, 88
ВИДЕО. ПСЖ разгромил корейский клуб
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