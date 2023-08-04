ВИДЕО. Дубль Неймара. ПСЖ разгромил корейский клуб Чонбук

3 августа в Пусане прошёл товарищеский матч между командами «Чонбук» (Южная Корея) и «ПСЖ» (Франция).

Игра была предсказуемой – парижане сразу захватили инициативу и провели множество атак, которые закончились тремя безответными голами в ворота корейцев.

Бразильский форвард Неймар стал героем матча, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

Товарищеский матч

3 августа, Пусан (Южная Корея)

Чонбук – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 40, 83, Асенсио, 88

ВИДЕО. ПСЖ разгромил корейский клуб