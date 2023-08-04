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Товарищеские матчи
Чонбук Хендэ Моторс
03.08.2023 11:00 – FT 0 : 3
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
04 августа 2023, 05:11 | Обновлено 04 августа 2023, 05:14
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0

ВИДЕО. Дубль Неймара. ПСЖ разгромил корейский клуб Чонбук

Французская команда провела яркий матч в Южной Корее

04 августа 2023, 05:11 | Обновлено 04 августа 2023, 05:14
115
0
ВИДЕО. Дубль Неймара. ПСЖ разгромил корейский клуб Чонбук
Getty Images/Global Images Ukraine

3 августа в Пусане прошёл товарищеский матч между командами «Чонбук» (Южная Корея) и «ПСЖ» (Франция).

Игра была предсказуемой – парижане сразу захватили инициативу и провели множество атак, которые закончились тремя безответными голами в ворота корейцев.

Бразильский форвард Неймар стал героем матча, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

Товарищеский матч

3 августа, Пусан (Южная Корея)

Чонбук – ПСЖ – 0:3

Голы: Неймар, 40, 83, Асенсио, 88

ВИДЕО. ПСЖ разгромил корейский клуб

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товарищеские матчи ПСЖ Чонбук Хендэ Моторс Неймар видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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