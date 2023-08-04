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Товарищеские матчи
Атлетико Мадрид
03.08.2023 04:00 – FT 0 : 0
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 августа 2023, 05:21 | Обновлено 04 августа 2023, 05:22
54
0

ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад

Атлетико владел преимуществом, но не смог его реализовать

04 августа 2023, 05:21 | Обновлено 04 августа 2023, 05:22
54
0
ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид

В среду, 3 августа, во время североамериканского турне испанские «Атлетико» и «Реал Сосьедад» провели товарищеский поединок в Монтеррее.

Игра не порадовала зрителей результативностью – команды не забили ни одного гола. Испанские команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Следующий спарринг «Атлетико» проведет 6 августа против «Севильи», а «Реал Сосьедад» в тот же день сыграет с «Бетисом».

ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад

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Атлетико Мадрид Реал Сосьедад товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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