Товарищеские матчи
03.08.2023 04:00 – FT 0 : 0
Испания04 августа 2023, 05:21 | Обновлено 04 августа 2023, 05:22
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ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад
Атлетико владел преимуществом, но не смог его реализовать
04 августа 2023, 05:21 | Обновлено 04 августа 2023, 05:22
54
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В среду, 3 августа, во время североамериканского турне испанские «Атлетико» и «Реал Сосьедад» провели товарищеский поединок в Монтеррее.
Игра не порадовала зрителей результативностью – команды не забили ни одного гола. Испанские команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Следующий спарринг «Атлетико» проведет 6 августа против «Севильи», а «Реал Сосьедад» в тот же день сыграет с «Бетисом».
ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад
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