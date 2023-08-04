В среду, 3 августа, во время североамериканского турне испанские «Атлетико» и «Реал Сосьедад» провели товарищеский поединок в Монтеррее.

Игра не порадовала зрителей результативностью – команды не забили ни одного гола. Испанские команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Следующий спарринг «Атлетико» проведет 6 августа против «Севильи», а «Реал Сосьедад» в тот же день сыграет с «Бетисом».

ВИДЕО. Мадридский Атлетико в спарринге не сумел дожать Реал Сосьедад