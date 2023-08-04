ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса в Мексике

В среду, 3 августа, испанские «Севилья» и «Бетис» провели товарищеский поединок в мексиканском Сапопане.

Игра не порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих лишь 1 гол. Со счетом 1:0 победу в матче одержали красно-белые.

Единственный в матче гол на 90+2 минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Следующий товарищеский матч «Бетис» проведет 6 августа против клуба «Реал Сосьедад», а «Севилья» в этот же день сыграет с «Атлетико» Мадрид.

ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса