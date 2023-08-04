Товарищеские матчи
Испания04 августа 2023, 06:36 | Обновлено 04 августа 2023, 06:42
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ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса в Мексике
Красно-белые забили победный гол в конце матча
04 августа 2023, 06:36 | Обновлено 04 августа 2023, 06:42
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В среду, 3 августа, испанские «Севилья» и «Бетис» провели товарищеский поединок в мексиканском Сапопане.
Игра не порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих лишь 1 гол. Со счетом 1:0 победу в матче одержали красно-белые.
Единственный в матче гол на 90+2 минуте забил Юссеф Эн-Несири.
Следующий товарищеский матч «Бетис» проведет 6 августа против клуба «Реал Сосьедад», а «Севилья» в этот же день сыграет с «Атлетико» Мадрид.
ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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