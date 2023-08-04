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Товарищеские матчи
Бетис
03.08.2023 06:00 – FT 0 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 августа 2023, 06:36 | Обновлено 04 августа 2023, 06:42
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ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса в Мексике

Красно-белые забили победный гол в конце матча

04 августа 2023, 06:36 | Обновлено 04 августа 2023, 06:42
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0
ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса в Мексике

В среду, 3 августа, испанские «Севилья» и «Бетис» провели товарищеский поединок в мексиканском Сапопане.

Игра не порадовала зрителей результативностью – команды забили на двоих лишь 1 гол. Со счетом 1:0 победу в матче одержали красно-белые.

Единственный в матче гол на 90+2 минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Следующий товарищеский матч «Бетис» проведет 6 августа против клуба «Реал Сосьедад», а «Севилья» в этот же день сыграет с «Атлетико» Мадрид.

ВИДЕО. Дожали в конце. Севилья выиграла дерби у Бетиса

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
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Севилья товарищеские матчи Бетис видео голов и обзор Юссеф Эн-Несири
Источник Sport.ua
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