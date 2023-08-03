Энди МАРРЕЙ: «Поражен тем, как быстро Свитолина вернула высокий уровень»

Бывший лидер рейтинга ATP Энди Маррей высоко оценил успехи украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая после декретного отпуска очень быстро сумела вернуться в топ-30.

«Я поражен тем, как хорошо и быстро Свитолина вернулась к игре на таком хорошем уровне так скоро после рождения ребенка – это удивительно. Наличие подобных примеров, если игроки захотят это сделать, будет способствовать тому, что больше игроков будут делать перерывы в своей карьере», – сказал Маррей.

Отметим, что Свитолина сейчас успешно выступает на турнире в Вашингтоне, где вышла в 1/4 финала.