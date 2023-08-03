Энди МАРРЕЙ: «Поражен тем, как быстро Свитолина вернула высокий уровень»
Британский теннисист уверен, что это будет хороший пример для других теннисисток
Бывший лидер рейтинга ATP Энди Маррей высоко оценил успехи украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая после декретного отпуска очень быстро сумела вернуться в топ-30.
«Я поражен тем, как хорошо и быстро Свитолина вернулась к игре на таком хорошем уровне так скоро после рождения ребенка – это удивительно. Наличие подобных примеров, если игроки захотят это сделать, будет способствовать тому, что больше игроков будут делать перерывы в своей карьере», – сказал Маррей.
Отметим, что Свитолина сейчас успешно выступает на турнире в Вашингтоне, где вышла в 1/4 финала.
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