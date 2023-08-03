ЮКСА собирается подписать сразу четырех бразильцев

Во вчерашнем кубковом поединке ФК «ЮКСА» с бузовской «Нивой» в заявке новичка Второй лиги было всего 15 футболистов, среди которых – два вратаря.

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «ЮКСА» прилагает максимум усилий, чтобы к стартовому поединку второлигового первенства Украины – с киевским «Локомотивом», который состоится 7 августа, команда была полностью укомплектована. По информации нашего источника, сейчас в расположении ФК «ЮКСА» находятся сразу четыре бразильца, один из которых выступал в испанской Сегунде, а также два украинца, которые в прошлом сезоне играли за рубежом. В клубе надеются, что до конца этой недели получат необходимые трансферные документы и с этими потенциальными новобранцами можно будет узаконить деловые отношения.

Когда наш корреспондент обратился к главному тренеру Николаю Цымбалу с просьбой назвать фамилии этих футболистов, то наставник отказался, сославшись на то, что когда в Sport.ua появилась инсайдерская информация о переходе Артура Думанюка из польского КСЗО в ФК «ЮКСА», то были попытки перехватить этого игрока более именитыми командами.