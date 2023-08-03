Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
WTA
03 августа 2023, 14:59 | Обновлено 03 августа 2023, 15:03
1159
0

Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры

Элина решила, что малышке лучше оставаться дома

03 августа 2023, 14:59 | Обновлено 03 августа 2023, 15:03
1159
0
Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему они вместе с мужем Гаэлем Монфисом не ездят на турниры с дочерью Скай.

- Скай сейчас путешествует с мамой и папой или она дома?
- Нет, она дома. Мы хотим, чтобы она осталась дома, потому что для нас в приоритете ее здоровье.

Это действительно непросто. Мы знаем, как утомительно много путешествовать. Теннис требует много перелетов и всего этого стресса. Вы не спите в своей постели, вы постоянно что-то делаете и находитесь в разных местах. Поэтому на первых порах мы не хотим ее так нагружать.

Конечно, это очень тяжело. Сегодня утром мы общались с ней по FaceTime, и она была очень счастлива. Потом она посмотрела за телефон, где мы, а нас там нет, – сказала Элина.

Отметим, что Свитолина сейчас успешно выступает на турнире в Вашингтоне, где вышла в 1/4 финала.

По теме:
Киченок / Киченок – Ниномия / Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Элина Свитолина Скай Монфис Гаэль Монфис WTA Вашингтон
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Футбол | 03 августа 2023, 12:13 5
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями
Все деньги мира. Вингер Шахтера удивил Фенербахче финансовыми требованиями

Тете хочет получать слишком много

Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Теннис | 02 августа 2023, 23:20 0
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину
Свитолина рассказала, как ей удалось восемь раз подряд обыграть Касаткину

Украинка старается диктовать игру

8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Теннис | 02.08.2023, 22:43
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
8-0. Свитолина уверенно обыграла Касаткину в столице США
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Футбол | 03.08.2023, 11:32
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
Шахтер предложил 25 млн евро за 26-летнего форварда сборной Бразилии
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Футбол | 02.08.2023, 23:59
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
СТУПАР: «В матче Шахтера арбитр Шандор допустил методическую ошибку»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
ВИДЕО. Дубль Месси помог Интеру Майами обыграть Орландо Сити
03.08.2023, 06:39 4
Футбол
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
Стал известен эксклюзивный транслятор боя Усик – Дюбуа
01.08.2023, 17:41
Бокс
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
ЗИНЧЕНКО: «Однажды дети спросят меня, что я делал, когда была война»
02.08.2023, 14:31 25
Война
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
С высоко поднятой головой. Днепр-1 в Афинах сыграл вничью с Панатинаикосом
01.08.2023, 22:29 40
Футбол
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
Свитолина попросила тренера принести пиво. Слейтер не смог отказать
03.08.2023, 10:48 3
Теннис
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
Гол после странных движений арбитра. Верес и Шахтер сыграли вничью
02.08.2023, 19:00 202
Футбол
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
WBC санкционирует бой Ломаченко – Стивенсон. Все зависит от украинца
02.08.2023, 13:49 7
Бокс
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
Источник: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос
01.08.2023, 16:44 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем