Свитолина рассказала, почему не берет с собой дочь на турниры

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему они вместе с мужем Гаэлем Монфисом не ездят на турниры с дочерью Скай.

- Скай сейчас путешествует с мамой и папой или она дома?

- Нет, она дома. Мы хотим, чтобы она осталась дома, потому что для нас в приоритете ее здоровье.

Это действительно непросто. Мы знаем, как утомительно много путешествовать. Теннис требует много перелетов и всего этого стресса. Вы не спите в своей постели, вы постоянно что-то делаете и находитесь в разных местах. Поэтому на первых порах мы не хотим ее так нагружать.

Конечно, это очень тяжело. Сегодня утром мы общались с ней по FaceTime, и она была очень счастлива. Потом она посмотрела за телефон, где мы, а нас там нет, – сказала Элина.

Отметим, что Свитолина сейчас успешно выступает на турнире в Вашингтоне, где вышла в 1/4 финала.